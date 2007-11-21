Новикова Гали, персональный сайт

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- Использовалась CMS Joomla
- Переписаны стандартные и добавлены/изменены новые компоненты, мамботы, модули; перевод на русский язык админской части новых компонентов
- Создание шаблона из макета PSD, cоблюдена кроссбраузерность:
сайт одинаково выглядит во всех популярных браузерах - IE 5.5 - 6, FireFox, Opera