Новикова Гали, персональный сайт

Добавлена
16 лет назад
264 просмотра
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http://www.galinov.ru

- Использовалась CMS Joomla

- Переписаны стандартные и добавлены/изменены новые компоненты, мамботы, модули; перевод на русский язык админской части новых компонентов

- Создание шаблона из макета PSD, cоблюдена кроссбраузерность:

сайт одинаково выглядит во всех популярных браузерах - IE 5.5 - 6, FireFox, Opera