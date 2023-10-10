Новостной аггрегатор
Веб-программирование
Добавленанет просмотров
2 месяца назад
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Реализовал на беке:
Парсинг новостных сайтов, поиск по статьям и источникам, категории, закладки, история, подписка на источники(система папок как в телеграм), рекомендации на основе прочитанных статей и статей из закладок.
Стек:
C++, fastcgi++, postgres, nginx, golang, typesense, python, doc2vec