Новостной аггрегатор

Реализовал на беке:

Парсинг новостных сайтов, поиск по статьям и источникам, категории, закладки, история, подписка на источники(система папок как в телеграм), рекомендации на основе прочитанных статей и статей из закладок.

Стек:

C++, fastcgi++, postgres, nginx, golang, typesense, python, doc2vec