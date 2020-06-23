Общее портфолио

Разработка с нуля сайта на Laravel (wokitoki.com.ua, unistren.co.uk), разработка онлайн калькулятора для систем вентиляции (офлайн демо-стенд). 3 месяца

Разработка калькулятора для систем безопастности (на данный момент он убран с сайта)(https://venbest.ua/ohrana-avto-i-zashchita-ot-ugona/), разработка сайта на WP (для LetMeTravel, сайт не был передан клиенту из-за срывов сроков). 2 месяца

Разработка системы битрикс для автоматизации работы предприятия, построение Бизнес-процессов, переработка ядра системы Битрикс, обновление с старого ядра на новое (D7), подключение серверной телефонии (Asteriks), поддержка сайтов на modX, разработка онлайн-калькулятора (чисто фронт-энд jquery одностраничная форма с взаимодействием с API НБУ), написание модулей на чистом PHP для парсинга/составления документов/отчетов, интеграция в Asterisk отдельных модулей (всплытие через iframe, добавление графиков, редактирование выводов табличных данный через изменение PHP-кода). С Октября 2019 до сегодняшнего времени.

и еще сайт credence.com.ua (правда по нему ведутся еще косметические правки).