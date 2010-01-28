Ocelli - сервис сохранения web-страниц
Веб-программирование
Добавлена116 просмотров
14 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://www.globalspec.com/Ocelli/
Обязанности: Написание серверной части приложения на PHP предоставляющее сервис сохранения web-страницы,
взаимодействующее с клиентской частью посредством AJAX. А так же доработка и оптимизация клиентской
части модуля на JS, обеспечивающее согласованную работы сервера и клиента.