Очистка и защита сайта от вирусов

К нам обратился клиент, у которого на VPS большое количество сайтов в основном на WordPress. Клиент является разработчиком сайтов, и он четко понимал, что в коде сайта появляются вредоносные вставки, а также добавляются файлы в каталоги.

Проведя аудит, мы обнаружили настройки сервера, которые позволяли выходить за пределы директории сайта. А так же несколько сайтов с большим числом дыр. Из-за которых и происходило заражение всего сервера и остальных сайтов.

Была реализована настройка сервера с учетом обеспечения безопасности, закрыты уязвимости в коде сайтов и плагинов. А так же реализована система мониторинга от взломов, которая следит за изменениями файлов и высылает отчеты на почту.