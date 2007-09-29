Официальный сайт рок-группы Пилот

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание модулей для CMS Santafox:
1. Альбомов: http://pilot.spb.ru/albums.html
* Создание вложенной структуры
* Создание / редактирование альбомов и их данных
* Загрузка файлов в админке
2. Видеозаписей: http://pilot.spb.ru/video.html
* Создание вложенной структуры
* Создание / редактирование описания
* Прикрепление файлов