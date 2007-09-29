Официальный сайт рок-группы Пилот

Добавлена
16 лет назад
259 просмотров
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http://pilot.spb.ru/

Создание модулей для CMS Santafox:

1. Альбомов: http://pilot.spb.ru/albums.html

* Создание вложенной структуры

* Создание / редактирование альбомов и их данных

* Загрузка файлов в админке

2. Видеозаписей: http://pilot.spb.ru/video.html

* Создание вложенной структуры

* Создание / редактирование описания

* Прикрепление файлов