Онлайн магазин одежды
Веб-программирование
Добавленанет просмотров
месяц назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Fullstack приложение с frontend(HTML, CSS, JS) и backend(Express.js, MongoDB). Адаптив на устройства
Перед вами полноценный, много функциональный онлайн магазин. Здесь есть фильтрация товара, страница товара, корзина, личный кабинет, история заказов, редактирование товаров(только администратор) и оформление заказов.