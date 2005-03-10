Онлайн магазин одежды

Fullstack приложение с frontend(HTML, CSS, JS) и backend(Express.js, MongoDB). Адаптив на устройства

Перед вами полноценный, много функциональный онлайн магазин. Здесь есть фильтрация товара, страница товара, корзина, личный кабинет, история заказов, редактирование товаров(только администратор) и оформление заказов.

ссылка - https://clothes-frontend-lilac.vercel.app/