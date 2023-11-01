Онлайн-інвентар
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Код на GitHub
Опис:
Цей проект являє собою онлайн-інвентар, де ви можете зберігати та керувати замовленнями та продуктами. Простий у використанні з усіма можливими функціями для комфортного перегляду та взаємодії!
Особливості:
Завантажуйте та взаємодійте з даними: Отримуйте, створюйте та видаляйте замовлення або товари.
Підрахунок активних сесій: Використовуючи веб-сокет, додаток рахує сесії.
Пошук та фільтрація: Можливість знайти конкретний продукт або замовлення.
Адаптивність: Повна адаптивність для різних роздільних здатностей екрану.
Валідація: Коректна валідація форм для створення нових позицій.
Технології:
Загальні:
TypeScript
React
Redux Toolkit
React Router
Отримання даних:
React Query
Axios
Валідація:
Formik
Yup
Анімації:
AOS
React Spring
Стилі:
MUI
React Bootstrap
SCSS
Контейнер:
Docker