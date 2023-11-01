Онлайн-інвентар

Веб-программирование
Добавлена
2 месяца назад
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Код на GitHub

Опис:

Цей проект являє собою онлайн-інвентар, де ви можете зберігати та керувати замовленнями та продуктами. Простий у використанні з усіма можливими функціями для комфортного перегляду та взаємодії!

Особливості:

  • Завантажуйте та взаємодійте з даними: Отримуйте, створюйте та видаляйте замовлення або товари.

  • Підрахунок активних сесій: Використовуючи веб-сокет, додаток рахує сесії.

  • Пошук та фільтрація: Можливість знайти конкретний продукт або замовлення.

  • Адаптивність: Повна адаптивність для різних роздільних здатностей екрану.

  • Валідація: Коректна валідація форм для створення нових позицій.

Технології:

Загальні:

  • TypeScript

  • React

  • Redux Toolkit

  • React Router

Отримання даних:

  • React Query

  • Axios

Валідація:

  • Formik

  • Yup

Анімації:

  • AOS

  • React Spring

Стилі:

  • MUI

  • React Bootstrap

  • SCSS

Контейнер:

  • Docker