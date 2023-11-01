Посилання

Код на GitHub



Опис:

Цей проект являє собою онлайн-інвентар, де ви можете зберігати та керувати замовленнями та продуктами. Простий у використанні з усіма можливими функціями для комфортного перегляду та взаємодії!



Особливості:

Завантажуйте та взаємодійте з даними: Отримуйте, створюйте та видаляйте замовлення або товари.

Підрахунок активних сесій: Використовуючи веб-сокет, додаток рахує сесії.

Пошук та фільтрація: Можливість знайти конкретний продукт або замовлення.

Адаптивність: Повна адаптивність для різних роздільних здатностей екрану.

Валідація: Коректна валідація форм для створення нових позицій.

Технології:

Загальні:

TypeScript

React

Redux Toolkit

React Router

Отримання даних:

React Query

Axios

Валідація:

Formik

Yup

Анімації:

AOS

React Spring

Стилі:

MUI

React Bootstrap

SCSS

Контейнер: