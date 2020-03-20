Online school "Codologia"

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Проведена разработка:
- Техническое задание;
- UI/UX дизайн;
- Front-end;
- Beck-end
Использованные технологии:
Web Design, User Experience Design, User Interface Design, HTML5, CSS3, PHP, jQuery, JavaScript, AJAX, MySQL Programming, Yii2 Framework
Использованные инструменты:
Adobe Photoshop, PHP Storm, Web Storm
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