Online school "Codologia"

Доработка CRM-системы. В Кодологии можно учиться не выходя из дома!

Codologia.online позволяет обучаться из любой точки мира в удобное время в режиме онлайн.

Проведена разработка:

- Техническое задание;

- UI/UX дизайн;

- Front-end;

- Beck-end

Использованные технологии:

Web Design, User Experience Design, User Interface Design, HTML5, CSS3, PHP, jQuery, JavaScript, AJAX, MySQL Programming, Yii2 Framework

Использованные инструменты:

Adobe Photoshop, PHP Storm, Web Storm

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