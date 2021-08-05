Оригами — сервис доставки роллов

Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Популярный сервис доставки японской еды в Красноярске. На рынке уже более 11 лет.
Сделали
- Исправление исходных багов в верстке и системе онлайн-оплаты;
- Частичный рефакторинг структуры проекта и работы геокодера;
- Интеграция статических страниц;
- Исправление механизма фильтрации, в том числе и в мобильном приложении;
- Разрешение заказа определенных блюд в необходимое время или день (блюда ланча только с _ до _ ч, а товары из категории “выгода” только по воскресеньям)
- Формирование и отправка расписания филиалов на фронтенд;
- Доработка интерфейса оформления заказа:
- Доработка сообщений об ошибках в форме оформления заказа;
- Разработка логики автоматического подбора высоты комментария;
- Исправление мобильной верстки выбора подарков и страницы корзины;
- Доработка дизайна выбора подарков и создание поп-апа ""скидка или самовывоз"";
- Добавление сохранения в куки выбора пользователей;
- Запрет ввода букв в поле подъезда;
- Добавление кнопок возврата, навигации.
- Разработка валидации минимального заказа;
- Реализация логики подсчета столовых приборов и добавок в блюда;
- Разработка логики добавления платной доставки для заказов ниже минимальной суммы;
- Добавление логирования в Sentry.io;
- Разработка синхронизации времени доставки с 1С;
- Увеличение времени автообновления на терминалах;
- Добавление смс-подтверждения и уведомлений.
- Добавление функции самостоятельного сбора заказа.
- Интеграция и настройка Яндекс.Метрики.
- Поиск и выработка решения проблемы задвоения заказов в метрике.
- Поддержка и оптимизация сайта в настоящее время.
Postgre, SQL, Python, Django, Django Templates, React, SCSS
Инфографика
200 часов работы
3 разработчика
2 года поддержки
Ссылка на проект
Смотреть кейс на sibdev.pro
https://sibdev.pro/portfolio/case/origami-sushi-delivery-service/