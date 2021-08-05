Оригами — сервис доставки роллов

Добавлена
2 года назад
37 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Популярный сервис доставки японской еды в Красноярске. На рынке уже более 11 лет.

Сделали

  • Исправление исходных багов в верстке и системе онлайн-оплаты;
  • Частичный рефакторинг структуры проекта и работы геокодера;
  • Интеграция статических страниц;
  • Исправление механизма фильтрации, в том числе и в мобильном приложении;
  • Разрешение заказа определенных блюд в необходимое время или день (блюда ланча только с _ до _ ч, а товары из категории “выгода” только по воскресеньям)
  • Формирование и отправка расписания филиалов на фронтенд;
  • Доработка интерфейса оформления заказа:
- Добавление даты и Datepicker к заказу;

- Доработка сообщений об ошибках в форме оформления заказа;

- Разработка логики автоматического подбора высоты комментария;

- Исправление мобильной верстки выбора подарков и страницы корзины;

- Доработка дизайна выбора подарков и создание поп-апа ""скидка или самовывоз"";

- Добавление сохранения в куки выбора пользователей;

- Запрет ввода букв в поле подъезда;

- Добавление кнопок возврата, навигации.

  • Разработка валидации минимального заказа;
  • Реализация логики подсчета столовых приборов и добавок в блюда;
  • Разработка логики добавления платной доставки для заказов ниже минимальной суммы;
  • Добавление логирования в Sentry.io;
  • Разработка синхронизации времени доставки с 1С;
  • Увеличение времени автообновления на терминалах;
  • Добавление смс-подтверждения и уведомлений.
  • Добавление функции самостоятельного сбора заказа.
  • Интеграция и настройка Яндекс.Метрики.
  • Поиск и выработка решения проблемы задвоения заказов в метрике.
  • Поддержка и оптимизация сайта в настоящее время.
Технологии

Postgre, SQL, Python, Django, Django Templates, React, SCSS

Инфографика

200 часов работы

3 разработчика

2 года поддержки

Ссылка на проект

https://imagiro.ru/

Смотреть кейс на sibdev.pro

https://sibdev.pro/portfolio/case/origami-sushi-delivery-service/