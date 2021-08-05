Оригами — сервис доставки роллов

Популярный сервис доставки японской еды в Красноярске. На рынке уже более 11 лет.

Сделали

Исправление исходных багов в верстке и системе онлайн-оплаты;

Частичный рефакторинг структуры проекта и работы геокодера;

Интеграция статических страниц;

Исправление механизма фильтрации, в том числе и в мобильном приложении;

Разрешение заказа определенных блюд в необходимое время или день (блюда ланча только с _ до _ ч, а товары из категории “выгода” только по воскресеньям)

Формирование и отправка расписания филиалов на фронтенд;

Доработка интерфейса оформления заказа:

- Добавление даты и Datepicker к заказу;

- Доработка сообщений об ошибках в форме оформления заказа;

- Разработка логики автоматического подбора высоты комментария;

- Исправление мобильной верстки выбора подарков и страницы корзины;

- Доработка дизайна выбора подарков и создание поп-апа ""скидка или самовывоз"";

- Добавление сохранения в куки выбора пользователей;

- Запрет ввода букв в поле подъезда;

- Добавление кнопок возврата, навигации.

Разработка валидации минимального заказа;

Реализация логики подсчета столовых приборов и добавок в блюда;

Разработка логики добавления платной доставки для заказов ниже минимальной суммы;

Добавление логирования в Sentry.io;

Разработка синхронизации времени доставки с 1С;

Увеличение времени автообновления на терминалах;

Добавление смс-подтверждения и уведомлений.

Добавление функции самостоятельного сбора заказа.

Интеграция и настройка Яндекс.Метрики.

Поиск и выработка решения проблемы задвоения заказов в метрике.

Поддержка и оптимизация сайта в настоящее время.

Postgre, SQL, Python, Django, Django Templates, React, SCSS

Инфографика

200 часов работы

3 разработчика

2 года поддержки

Ссылка на проект

https://imagiro.ru/

Смотреть кейс на sibdev.pro

https://sibdev.pro/portfolio/case/origami-sushi-delivery-service/