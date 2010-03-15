http://parfum-holding.com/

Стильный flash сайт для ведущего дистрибьютера брендового парфюма в россии. Движок сайта позволяет менять все содержимое без труда даже не подготовленным пользователям, весь контент вынесен в xml файлы, как пункты меню, так и текстовой контент и картинки, так же без труда можно создовать новые страницы. На сайте много красивых и интересных скроллинг эффектов.