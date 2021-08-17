Парсер для Интернет магазина более 100 тыс. поз.

Был разработан парсер на более чем 100 тыс. наименований парфюмерии, копирующий с другого интернет магазина полностью весь контент - категории брендов, наборы парфюмерии, название, описание, цена, код товара, категории ароматов и другую многочисленную классификацию и информацию о товаре. Парсер копирует эту информацию в отдельную базу данных с неё переносит в текстовый редактор - таблицу, которую можно редактировать или добавлять другую (дополнительную) информацию. Потом, с таблицы, через плагин, весь ассортимент парфюмерии с полным описанием товара добавляется на сайт, с автоматическим добавлениям в нужные категории и метки.

Ссылка на сайт - https://parfum-euro.com/