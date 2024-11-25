Парсер для получения данных о машине по VIN-коду.
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5 месяцев назад
Это приложение создано для проверки истории автомобиля по VIN-коду. Я постарался сделать его максимально простым и удобным. Вы просто вводите VIN, выбираете, что хотите узнать, например, историю ДТП, и нажимаете "Поиск".
Приложение показывает:
когда и где произошло ДТП,
тип происшествия,
какие части автомобиля пострадали,
марку и модель машины.
Я добавил также информацию о том, насколько актуальны данные, чтобы вы всегда могли быть уверены в их точности. Приложение охватывает все данные о ДТП.