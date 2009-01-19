Парсер market.yandex.ru
Веб-программирование
Добавлена12521 просмотр
15 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вводите в него ссылку на категорию
парсер парсит все товары с этой категории:
-название
-картинку
-цену
-бренд
-все характеристики(как отдельные строки)
пишет все это в свою БД
далее есть возможность выгрузки в цсв файлы для импорта в разные цмс: Шопскрипт(премиум, вебасист, фри), виртмарт, шопцмс. делает ресайзы картинок, как требуют цмс.
если парсинг прерван(есть возможность прервать в любой момент вручную), то при следующем запуске этой категории пасрер продолжит с момента остановки. есть воможность работы через прокси