Парсер market.yandex.ru

Вводите в него ссылку на категорию

парсер парсит все товары с этой категории:

-название

-картинку

-цену

-бренд

-все характеристики(как отдельные строки)

пишет все это в свою БД

далее есть возможность выгрузки в цсв файлы для импорта в разные цмс: Шопскрипт(премиум, вебасист, фри), виртмарт, шопцмс. делает ресайзы картинок, как требуют цмс.

если парсинг прерван(есть возможность прервать в любой момент вручную), то при следующем запуске этой категории пасрер продолжит с момента остановки. есть воможность работы через прокси