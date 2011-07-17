Парсер масел neste.fi

Написан парсер масел всех двигателей машин со страницы https://www.neste.fi/suositustaulukko/st_lomake.aspx?path=&lang=ru&cktest=true . Цель: подготовка отдельной базы (двигатель->масла) и поиск нового в последующих запусках. Написан под платформу human emulator дабы обойти защиту от парсинга (всего туда наворотили). Парсер запускается програмкой, инфу сбрасывает в файл.

Проект выполнялся на фри-лансе: http://www.free-lance.ru/users/botogame/viewproj.php?prjid=2727173