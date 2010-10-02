Парсер объявления о продаже автомобилей

1) Возможность работы на автомате через крон (Выполнение задачи по парсингу объявлений автоматически в заданное время. Например, в интерфейсе задаются настройки парсинга, задача ставится в крон. Парсер запускается через крон и парсит новые объявления). Также парсинг может осуществляться и в ручном режиме;

2) Возможность настройки в админке параметров парсинга:

a. Выбор даты для парсинга (Возможность задания даты или периода парсинга объявлений с сайта-донора, например 01.02.2010 (парситься должны объявления только с этой датой на сайте-доноре) или 01.02.2010-10.02.2010 (парситься должны объявления только с этим периодом на сайте-доноре));

b. Возможность парсить определенное количество объявлений, например, 10, 100 и т.д.;

c. Выбор марки и модели парсинга (Возможность выбора марки и модели для парсинга, например, при задании марки Toyota должны парситься объявления с маркой Toyota, если задана марка Toyota и модель Corolla, то должны парситься объявления только с Toyota Corolla);

3) Проследить, чтобы парсер отбрасывал объявления, которые были уже спарсены, во избежании дублей.