Парсер видео с vkontakte.ru

http://www.sendspace.com/file/jtbxfv

Простая и удобная ф-ция для получения прямого линка на скачивание видео-файлов с сайта vkontakte.ru.

пример использования:

list($video_img, $video_url) =

vk_getVideo(

'[email protected]',

'yourpass',

'http://vkontakte.ru/video10012058_79781399'

);

echo '



'.$video_url.'';