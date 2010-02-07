Парсер видео с vkontakte.ru
Веб-программирование
Добавлена287 просмотров
14 лет назад
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http://www.sendspace.com/file/jtbxfv
Простая и удобная ф-ция для получения прямого линка на скачивание видео-файлов с сайта vkontakte.ru.
пример использования:
list($video_img, $video_url) =
vk_getVideo(
'yourpass',
'http://vkontakte.ru/video10012058_79781399'
);
echo '
'.$video_url.'';