Парсеры различной сложности

Парсеры и обработчики информации различной сложности. Написаны на python с использованием библиотеки Grab (http://grablib.org/).

Сайты-источники данных:

- http://goo.gl/UYrO4, http://goo.gl/2T9zi Cкачивание фото автомобилей. Имя файла картинки = номер изображенного автомобиля. Скачивание только определенных российских регионов. Всего скачано 189265 фото, 48.2 Гб. Парсер работает через прокси сервера, в несколько потоков.

- http://goo.gl/FpHQG, http://goo.gl/nPFgp, http://goo.gl/8UvUI Cкачивание отзывов об автовладельцах в формате номер;отзыв;фото. Отзыв включает как сам отзыв, так и его обсуждение.

- http://goo.gl/xc6vU Cайт керамической плитки. На входе парсера: разделы каталога. На выходе: список характеристик брендов, коллекций, товаров в формате CSV. Скачиваются изображения для каждого наименования. Есть возможность скачивать данные через прокси сервера, в несколько потоков.

- http://goo.gl/15yWm Cайт вакансий. На входе парсера: требуемые отрасли, интервал дат резюме. На выходе – список данных резюме в формате CSV: имя;email;телефон. Каждому автору резюме отправляется email сообщение.

- http://goo.gl/bHQz4 Cайт японской косметики. Парсер собирает характеристики всех товаров в формате CSV и скачивает изображения.

- http://goo.gl/oWOja Cайт ковров. На сайте характеристика товара представлена одной строкой, без структуры. Парсер выделяет каждую характеристику (артикул, состав, цена и т.д.) и сохраняет ее в отдельный столбец CSV. Так же скачиваются изображения (максимально возможный размер). На выходе – все товары в CSV + изображения.

- http://goo.gl/esNhj Cайт японских кухонных ножей. Для каждого типа товара (ножи, посуда, точильные камни и т.д.) сохраняется отдельный CSV файл со всеми характеристиками. Скачиваются изображения товаров.

- http://goo.gl/wm37a Cайт искусственных камней. Данные о товарах сохраняются в формат CSV. Так же сохраняются изображения.

- http://goo.gl/4l2v8 На входе парсера – данные о товарах в xml формате. На выходе – список товаров с характеристиками в формате csv.

- http://goo.gl/YNFF6 Парсер собирает все данные о салонах красоты с сайта в формат CSV. Данные включают в себя название, сайт, контакты, адрес, ссылка на карту, метро, режим работы, описание, фотографии салона, все доступные услуги и цены на них. На сайте стоит javascript защита телефонов от парсинга. Для обхода ее используется selenuim.

- http://goo.gl/XV0rD Парсер сохраняет данные о плитках в формат CSV. Сохраняются изображения плиток и интерьеров. Каждой плитке присваивается уникальный артикул. Есть режим повторного парсинга, при котором анализируются предыдущие скачанные данные и выделяются новые, удаленные, изменившееся, не изменившееся товары.

- http://goo.gl/9s6Gj Парсер сохраняет данные о товарах в формате CSV и скачивает изображения.

Данные о цене и некоторых характеристиках находятся в Excel прайс-листах. Парсер скачивает их и находит характеристики товаров в прайс-листах.