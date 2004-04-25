Парсинг сайтов

Данный пример демонстрирует парсинг новостного сайта с выгрузкой данных в Excel-таблицу, где указаны дата и время публикации (с учетом изменений статьи), количество просмотров, теги, заголовок, ссылки на фотографию (если есть) и саму статью.

Используя мои услуги по парсингу, вы сможете автоматизировать сбор информации, сэкономив время и силы на рутинной работе. Это особенно полезно для анализа, мониторинга новостей или формирования необходимых отчетов.



К сожалению, прикрепить excel файл нет возможности на сайте, поэтому прикрепляю в word файле, где таблицу можно посмотреть.