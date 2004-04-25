Парсинг сайтов (заводы, их продукция и контакты)
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3 месяца назад
Данный пример демонстрирует парсинг заводов и их продукции с выгрузкой данных в Excel-таблицу, где указаны названия заводов, их продукция и контактные данные для связи.
Используя мои услуги по парсингу, вы сможете автоматизировать сбор этой информации, сэкономив время и силы на её поиске вручную. Это особенно удобно для тех, кто занимается анализом, подбором поставщиков или формированием баз данных. Вы получите готовую и структурированную информацию, полностью адаптированную под ваши задачи.
К сожалению, прикрепить excel файл нет возможности на сайте, поэтому прикрепляю в word файле, где таблицу можно посмотреть.