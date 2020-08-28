Парсинг Яндекс Маркета

Здравствуйте.

Я паршу любой вид сайтов, в том числе и маркет плейсы. В частности большой опыт систематического парсинга сайта Яндекс Маркета.

Вы можете заказать у меня разовую выгрузку в эксель.

Систематическую выгрузку данных.

Создание под вас систему Пульса цен

Создания софта, специально для вашего бизнеса, для автоматического отслеживания нужного объема информации и системы аналитики.

Возможен и более сложный функционал. Такой как авто калибровка цен, графический интерфейс анализа данных, автозагрузчик и автовыгрузка, с удалением не нужных данных например по прошествии времени.

По всем вопросам, лучше всего пишите мне сразу в телеграмм по адресу - parsemachine

Только прошу уточните, что вы с вебланса, что бы я понимал где вы меня наши =)