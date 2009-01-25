Партнерская программа

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Доработка дизайна и верстки основной части и клиентской, программирование основной части, системы редактирование контента, клиентской и админ части – просмотр и редактирование клиентов, система тикетов, система выплат через Webmoney, ведение статистики, система рассылки писем, реферальная система