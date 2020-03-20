Payment service "Pay4"

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имплементация платежного сервиса
Проведена разработка:
- Front-end;
- Beck-end
Использованные технологии:
HTML5, CSS3, PHP, jQuery, JavaScript, AJAX, MySQL Programming, Yii2
Использованные инструменты:
PHP Storm, Web Storm
#сайты_под_ключ #PHP5 #HTML5 #CSS3 #JQeury #Javacript #yii2 #programming #php_Yii_Yii2 #YiiFramework #веб-программирование