Payment service "Pay4"

Добавлена
4 года назад
38 просмотров
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Имплементация платежного сервиса

Проведена разработка:

- Front-end;

- Beck-end

Использованные технологии:

HTML5, CSS3, PHP, jQuery, JavaScript, AJAX, MySQL Programming, Yii2

Использованные инструменты:

PHP Storm, Web Storm

#сайты_под_ключ #PHP5 #HTML5 #CSS3 #JQeury #Javacript #yii2 #programming #php_Yii_Yii2 #YiiFramework #веб-программирование