Pento адаптивный сайт для мебельной студии

Разработка адаптивного сайта для бренда современной мебели на основе макета из Figma. Основной упор сделан на чистую вёрстку, визуальную гармонию и удобство восприятия.

Технологии: HTML5, CSS3, JavaScript

Особенности проекта:

— Кроссбраузерная адаптивная вёрстка

— Анимации и интерактивные элементы на JavaScript

— Семантическая структура кода

— Протестировано на разных разрешениях экрана

Проект создан для пополнения портфолио. Буду рада адаптировать его под реальные задачи — по макету или на основе пожеланий клиента.

Panto