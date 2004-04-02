Pento адаптивный сайт для мебельной студии

Разработка адаптивного сайта для бренда современной мебели на основе макета из Figma. Основной упор сделан на чистую вёрстку, визуальную гармонию и удобство восприятия.
Технологии: HTML5, CSS3, JavaScript
Особенности проекта:
— Кроссбраузерная адаптивная вёрстка
— Анимации и интерактивные элементы на JavaScript
— Семантическая структура кода
— Протестировано на разных разрешениях экрана
Проект создан для пополнения портфолио. Буду рада адаптировать его под реальные задачи — по макету или на основе пожеланий клиента.