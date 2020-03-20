Personal account "AP-bank"

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Агропросперис Банк – это единственный в Украине банк, который финансирует исключительно малых и средних агропроизводителей.
Проведена разработка:
- Front-end;
- Beck-end
Использованные технологии:
HTML5, CSS3, PHP, jQuery, JavaScript, AJAX, MySQL Programming, React.js
Использованные инструменты:
PHP Storm, Web Storm
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