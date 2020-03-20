Personal account "AP-bank"

Агропросперис Банк – это единственный в Украине банк, который финансирует исключительно малых и средних агропроизводителей.

Проведена разработка:

- Front-end;

- Beck-end

Использованные технологии:

HTML5, CSS3, PHP, jQuery, JavaScript, AJAX, MySQL Programming, React.js

Использованные инструменты:

PHP Storm, Web Storm

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