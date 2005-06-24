Пэт-проект социальной сети KEENGRAM
Веб-программирование
Добавленанет просмотров
3 месяца назад
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Данный Пэт-проект социальной сети KEENGRAM выполнен как отработка навыков, таких как: разработка SPA-Приложений на ReactJs, адаптивная вёрстка, авторизация и работа с данными в Google Firebase, deploy на Github и работа с Github Pages.