PINK
Веб-программирование
Добавленанет просмотров
месяц назад
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В рамках данного учебного проекта я был ответственным за разработку сайта "PINK". Дизайн сайта был взят с курса "HTML и CSS. Адаптивная вёрстка и автоматизация " в Html Academy.
Для реализации проекта я использовал следующие технологии и инструменты:
HTML, CSS и JavaScript для создания пользовательского интерфейса.
Адаптивную, кроссбраузерную и семантическую верстку.
Препроцессор Scss и приложение Prepros для сжатия и форматирование файлов.
Git для контроля версий проекта.
Этот проект является отличным примером моей способности к самостоятельной разработке и управлению проектами, а также демонстрирует мои навыки веб-разработки.
Для ознакомления с работой можно перейти по следующей ссылке: https://shepard-m.github.io/site-pink/index.html