PK_STANKIN - Бот-помощник приемной комиссии МГТУ СТАНКИН!

PK_STANKIN



https://t.me/PK_STANKIN_bot



PK_STANKIN — это Telegram-бот, разработанный для автоматизации процессов приёмной комиссии Московского государственного технологического университета «СТАНКИН» (MSTU «СТАНКИН»). Бот предоставляет абитуриентам удобный доступ к информации о поступлении, позволяет оставить заявку для связи с колл-центром приёмной комиссии и оценить свои шансы на поступление.

Основные функции

Информационная поддержка: предоставление актуальной информации о правилах приёма, доступных направлениях подготовки и других аспектах поступления в MSTU «СТАНКИН».

Обратная связь: возможность для абитуриентов оставить заявку на обратный звонок или сообщение от колл-центра приёмной комиссии.

Оценка шансов на поступление: инструмент для предварительной оценки вероятности поступления на выбранное направление на основе введённых данных.





PK_STANKIN направлен на повышение эффективности работы приёмной комиссии MSTU «СТАНКИН» и улучшение взаимодействия с абитуриентами, обеспечивая быстрый доступ к необходимой информации и поддержке в процессе поступления.