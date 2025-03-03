PK_STANKIN - Бот-помощник приемной комиссии МГТУ СТАНКИН!
PK_STANKIN
https://t.me/PK_STANKIN_bot
PK_STANKIN — это Telegram-бот, разработанный для автоматизации процессов приёмной комиссии Московского государственного технологического университета «СТАНКИН» (MSTU «СТАНКИН»). Бот предоставляет абитуриентам удобный доступ к информации о поступлении, позволяет оставить заявку для связи с колл-центром приёмной комиссии и оценить свои шансы на поступление.
Основные функции
Информационная поддержка: предоставление актуальной информации о правилах приёма, доступных направлениях подготовки и других аспектах поступления в MSTU «СТАНКИН».
Обратная связь: возможность для абитуриентов оставить заявку на обратный звонок или сообщение от колл-центра приёмной комиссии.
Оценка шансов на поступление: инструмент для предварительной оценки вероятности поступления на выбранное направление на основе введённых данных.
PK_STANKIN направлен на повышение эффективности работы приёмной комиссии MSTU «СТАНКИН» и улучшение взаимодействия с абитуриентами, обеспечивая быстрый доступ к необходимой информации и поддержке в процессе поступления.