Плагин для CMS WordPress

Плагин для WordPress. Добавляет форму с помощью шорткода на любую страницу сайта. При указании id выводится форма с определёнными настройками - каждая форма уникальна. Данные с формы отправляются посредством cURL. Сделал как дизайн так и функциональность плагина с помощью PHP, cURL, JSON, Transaxt API, JavaScript, CSS, HTML, jQuery.

Цена 500$