Плагин для jQuery. Slider Link

http://peretyaka.cms3.org/sliderlink

Создан для стилизации ссылок, например, на сайтах мобильной тематики.

Добавлены Toch Events для работы на устройства с сенсорным экраном. Никакие другие библиотеки кроме jQuery не используются.

Поддерживает ряд параметров, подробнее по ссылке.