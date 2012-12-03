Плагин для jQuery. Slider Link

Добавлена
11 лет назад
142 просмотра
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http://peretyaka.cms3.org/sliderlink

Создан для стилизации ссылок, например, на сайтах мобильной тематики.

Добавлены Toch Events для работы на устройства с сенсорным экраном. Никакие другие библиотеки кроме jQuery не используются.

Поддерживает ряд параметров, подробнее по ссылке.