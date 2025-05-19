Платформа доставки оптовых товаров из США, Европы и Китая

Разработали онлайн-сервис для управления поставками оптовых партий товаров из зарубежных стран.

Решение автоматизирует ключевые логистические процессы: от размещения заявки до получения груза.

Система обеспечивает прозрачность, контроль сроков и полную управляемость поставками.

Ключевые функции

Регистрация и верификация оптовых клиентов

Оформление заявок на доставку товаров из США, Европы и Китая

Автоматический расчёт сроков и стоимости доставки

Уведомления о смене статуса груза и завершении этапов

Результаты

Упрощение взаимодействия клиента с сервисом доставки

Сокращение времени на оформление и сопровождение заказов

Повышение прозрачности логистики для клиента