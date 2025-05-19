Платформа доставки оптовых товаров из США, Европы и Китая
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Разработали онлайн-сервис для управления поставками оптовых партий товаров из зарубежных стран.
Решение автоматизирует ключевые логистические процессы: от размещения заявки до получения груза.
Система обеспечивает прозрачность, контроль сроков и полную управляемость поставками.
Ключевые функции
Регистрация и верификация оптовых клиентов
Оформление заявок на доставку товаров из США, Европы и Китая
Автоматический расчёт сроков и стоимости доставки
Уведомления о смене статуса груза и завершении этапов
Результаты
Упрощение взаимодействия клиента с сервисом доставки
Сокращение времени на оформление и сопровождение заказов
Повышение прозрачности логистики для клиента