Playground For Travelers "Itinery"

Проект Itinery предоставляет возможность пользователям почувствовать себя в роли тур оператора и собственноручно спланировать путешествии в соответствии с личными предпочтениями, от начала и до конца.

Проведена разработка:

- Back-end (Yii2 Framework)

- Front-end (Bootstrap)

Использованные технологии:

Bootstrap, HTML5, CSS3, PHP, jQuery, JavaScript, AJAX, MySQL Programming, Yii2 Framework

Использованные инструменты:

Adobe Photoshop, PHP Storm, Web Storm

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