Playground For Travelers "Itinery"

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Проект Itinery предоставляет возможность пользователям почувствовать себя в роли тур оператора и собственноручно спланировать путешествии в соответствии с личными предпочтениями, от начала и до конца.
Проведена разработка:
- Back-end (Yii2 Framework)
- Front-end (Bootstrap)
Использованные технологии:
Bootstrap, HTML5, CSS3, PHP, jQuery, JavaScript, AJAX, MySQL Programming, Yii2 Framework
Использованные инструменты:
Adobe Photoshop, PHP Storm, Web Storm
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