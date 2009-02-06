Подключение модуля комментарии

Веб-программирование
Добавлена
15 лет назад
182 просмотра
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Установка штатного модуля Комментарии для UMI.CMS

- Добавлены не стандартные смайлики

- Реализована возможность отвечать на комментарии, форма ответа появляется только после нажатия на ссылку ответить