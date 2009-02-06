Подключение модуля комментарии
Веб-программирование
Добавлена182 просмотра
15 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Установка штатного модуля Комментарии для UMI.CMS
- Добавлены не стандартные смайлики
- Реализована возможность отвечать на комментарии, форма ответа появляется только после нажатия на ссылку ответить