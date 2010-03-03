Подключение сайта к биллингу, оплата услуг ч-з SMS

http://play-test.com/register_user.php

Подключение сервисов сайта к биллинг услугам, оплата услуг через SMS. Гибкая настройка скриптов, по странам, по короткому номеру, по префиксу, независимый выбор для каждой страны биллинг-оператора (а1 и других). Индивидуальные настройки.