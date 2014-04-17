Понятные ссылки для действующего сайта.

Добавлена
10 лет назад
813 просмотров
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Сайт well-mir.ru имеет почти 5000 товаров, более 100 брендов, около 200 категорий.

С целью СЕО-оптимизации возникла задача реализовать "ЧПУ" ("человеко-понятные урлы"), а попросту говоря, красивые адреса страниц.

Сделать это нужно было, конечно, не нарушая работу магазина и не потеряв позиции в поисковиках. 

Реализация включает в себя: 

  • непосредственно доступ к страницам по новым адресам;
  • автоматическую генерацию понятных адресов на основе названия товара, категории, бренда;
  • перенаправление пользователя со старых адресов на новые;
  • замену всех ссылок на сайте на новые адреса.