Понятные ссылки для действующего сайта.

Сайт well-mir.ru имеет почти 5000 товаров, более 100 брендов, около 200 категорий.

С целью СЕО-оптимизации возникла задача реализовать "ЧПУ" ("человеко-понятные урлы"), а попросту говоря, красивые адреса страниц.

Сделать это нужно было, конечно, не нарушая работу магазина и не потеряв позиции в поисковиках.

Реализация включает в себя: