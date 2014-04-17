Понятные ссылки для действующего сайта.

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Сайт well-mir.ru имеет почти 5000 товаров, более 100 брендов, около 200 категорий.
С целью СЕО-оптимизации возникла задача реализовать "ЧПУ" ("человеко-понятные урлы"), а попросту говоря, красивые адреса страниц.
Сделать это нужно было, конечно, не нарушая работу магазина и не потеряв позиции в поисковиках.
Реализация включает в себя:
- непосредственно доступ к страницам по новым адресам;
- автоматическую генерацию понятных адресов на основе названия товара, категории, бренда;
- перенаправление пользователя со старых адресов на новые;
- замену всех ссылок на сайте на новые адреса.