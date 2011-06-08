Poravkino.RU
Веб-программирование
Добавлена513 просмотров
13 лет назад
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Сайт кинотеатра «Художественный» и кинотеатра «Нева».
Дата выпуска:
2009
Выполненные работы:
- участие в проектировании проекта;
- управление разработкой проекта;
- участие в программировании проекта на PHP и JavaScript.
Дополнительно:
Разработка функционала для бронирования билетов через сайт (интеграция с системой продажи билетов "Кинокасса" http://kino-s.ru/).