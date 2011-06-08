Сайт кинотеатра «Художественный» и кинотеатра «Нева».

http://poravkino.ru

Дата выпуска:

2009

Выполненные работы:

- участие в проектировании проекта;

- управление разработкой проекта;

- участие в программировании проекта на PHP и JavaScript.

Дополнительно:

Разработка функционала для бронирования билетов через сайт (интеграция с системой продажи билетов "Кинокасса" http://kino-s.ru/).