Portfolio Landing Page

У рамках командного проєкту я відповідала за створення секції Hero та навігаційного меню. Моя робота включала як розробку макету, так і функціональну реалізацію.

Я забезпечила адаптивний дизайн секції Hero, щоб вона виглядала гармонійно на різних пристроях, а також додала інтерактивні елементи, які покращують користувацький досвід. Для навігаційного меню я розробила функціонал, який дозволяє зручно перемикатися між розділами сайту, включаючи плавне прокручування та активний стан посилань. Крім того, я впровадила анімації та опрацьовані стилі, що роблять взаємодію з інтерфейсом приємною та інтуїтивно зрозумілою.

https://oykss.github.io/team-landing-portfolio/