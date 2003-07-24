Portfolio Mukhamedzhan Boribek
Веб-программирование
Добавлена1 просмотр
2 месяца назад
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Это мой портфолио проект. Там есть немного информация обо мне, и мои скиллы, проекты которые я сделал. И там в конце страницы, можете оставить свои контакты, и та информация которая вы оставили будут приходить мне телеграмму, и буду связаться с вами.
Ссылка сайта: https://mukhamedzhan-portfolio.netlify.app/