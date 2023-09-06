Portfolio [Vue 3]
Веб-программирование
Добавлена2 просмотра
4 месяца назад
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Сайт - портфолио написан на Vue 3.
Содержит 3 главных страницы: Главная, Работы и Контакты.
А так же есть 1 динамическая страница - страница каждой работы.
Сайт содержит множество мелких элементов.
Ссылка на работу - https://skiff26.github.io/old-portfolio/