Portfolio [Vue 3]

Сайт - портфолио написан на Vue 3.

Содержит 3 главных страницы: Главная, Работы и Контакты.

А так же есть 1 динамическая страница - страница каждой работы.

Сайт содержит множество мелких элементов.

Ссылка на работу - https://skiff26.github.io/old-portfolio/