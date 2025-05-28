Poweria - аналітична платформа моніторингу споживання енергії

📝 Опис проєкту:

Poweria — сучасна аналітична платформа для моніторингу виробництва, споживання та ефективності енергії серед різних типів користувачів.

Я був єдиним frontend-розробником на проєкті й створив архітектуру інтерфейсу з нуля, реалізувавши широкі можливості платформи.

Основні розробки:

✅ Модульний дашборд з доступом за ролями (системні адміністратори, інсталятори, адміністратори клієнтів, кінцеві користувачі)

✅ Оновлення даних у реальному часі кожні 10 секунд без перезавантаження сторінки

✅ Кастомні графіки та діаграми на основі amCharts і Chart.js

✅ Складні табличні представлення з сортуванням, фільтрами та віртуальним скролом для продуктивності

✅ Система автентифікації з обробкою сесій і JWT

✅ Перегляди й взаємодії на основі ролей і прав доступу

✅ Багатомовна підтримка (Vue I18n)

✅ Повідомлення, date pickers та інші багаторазові UI-компоненти

✅ Створення кастомних endpoint-ів на Node.js для інтеграції з бекендом



🛠 Технології та стек: