Poweria - аналітична платформа моніторингу споживання енергії

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📝 Опис проєкту:

Poweria — сучасна аналітична платформа для моніторингу виробництва, споживання та ефективності енергії серед різних типів користувачів.
Я був єдиним frontend-розробником на проєкті й створив архітектуру інтерфейсу з нуля, реалізувавши широкі можливості платформи.

Основні розробки:
✅ Модульний дашборд з доступом за ролями (системні адміністратори, інсталятори, адміністратори клієнтів, кінцеві користувачі)
✅ Оновлення даних у реальному часі кожні 10 секунд без перезавантаження сторінки
✅ Кастомні графіки та діаграми на основі amCharts і Chart.js
✅ Складні табличні представлення з сортуванням, фільтрами та віртуальним скролом для продуктивності
✅ Система автентифікації з обробкою сесій і JWT
✅ Перегляди й взаємодії на основі ролей і прав доступу
✅ Багатомовна підтримка (Vue I18n)
✅ Повідомлення, date pickers та інші багаторазові UI-компоненти
✅ Створення кастомних endpoint-ів на Node.js для інтеграції з бекендом

🛠 Технології та стек:

  • Vue 3, Vite, TypeScript

  • TailwindCSS, Pinia, Headless UI, Heroicons

  • Chart.js, amCharts 5

  • Vue I18n, js-cookie

  • Express.js (для API)