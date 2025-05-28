Poweria - аналітична платформа моніторингу споживання енергії
📝 Опис проєкту:
Poweria — сучасна аналітична платформа для моніторингу виробництва, споживання та ефективності енергії серед різних типів користувачів.
Я був єдиним frontend-розробником на проєкті й створив архітектуру інтерфейсу з нуля, реалізувавши широкі можливості платформи.
Основні розробки:
✅ Модульний дашборд з доступом за ролями (системні адміністратори, інсталятори, адміністратори клієнтів, кінцеві користувачі)
✅ Оновлення даних у реальному часі кожні 10 секунд без перезавантаження сторінки
✅ Кастомні графіки та діаграми на основі amCharts і Chart.js
✅ Складні табличні представлення з сортуванням, фільтрами та віртуальним скролом для продуктивності
✅ Система автентифікації з обробкою сесій і JWT
✅ Перегляди й взаємодії на основі ролей і прав доступу
✅ Багатомовна підтримка (Vue I18n)
✅ Повідомлення, date pickers та інші багаторазові UI-компоненти
✅ Створення кастомних endpoint-ів на Node.js для інтеграції з бекендом
🛠 Технології та стек:
Vue 3, Vite, TypeScript
TailwindCSS, Pinia, Headless UI, Heroicons
Chart.js, amCharts 5
Vue I18n, js-cookie
Express.js (для API)