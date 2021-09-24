Price Parcer - парсер с ТОП-вых UA магазинов

Back = Node, Puppeteer, WebSockets.

Front = React (функциональный подход + хуки).

Модульное, легко расширяемое Single-Page-Application с юзер интерфейсом и понятной логикой работы.

Парсит все основные данные такие как Наименование, Бренд, Цена, Продавец, URL-ы, Наличие и пр. с самых популярных ТОП-вых Украинских интернет магазинов (*по версии Ритейлерс состоянием на 08.2021).

Не смотря на очевидность функционала, во время всей работы программа показывает пользователю подсказки к действиям и процессам, которые происходят.

Из полученных данных есть возможность сформировать (скачать) XML, CSV файлы на стороне клиента (в браузере).

Скорость парсинга (усреднённая, без привязки к сайту и железу) = 4 - 5 сек / страницу. Страницы загружаются поочерёдно в один поток. Это значит, что обработку отдельных сайтов можно ускорить запустив мультистраничный парсинг.