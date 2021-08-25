Стек технологий: TypeScript, React, React Hooks, React Router, Sass, bootstrap.

Приложение для изучения английского языка. Изучение по карточкам, где можно посмотреть написание слова и прослушать его. Есть примеры использования слова в приложениях.

Реализован блок с 4-я мини-играми для закрепления пройденного материала.

Добавлен словарь с изученными словами, есть возможность разделить слова на несколько категорий.

Приложение содержит блок "Статистика", где пользователь может посмотреть свой ежедневный и общий прогресс учебного процесса.