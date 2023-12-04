Приложение для поиска и организации эвентов

Веб-программирование
Добавлена
19 дней назад
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Данное при ложение предполагает собой регистрацию юзера от которого мы можем записываться на выбранные мероприятия так же и организовывать, комментировать и удалять (если вы организатор) .

Andriy-PanasiukCV.pdf
54 КБ