Приложение для поиска и организации эвентов
Веб-программирование
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19 дней назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Данное при ложение предполагает собой регистрацию юзера от которого мы можем записываться на выбранные мероприятия так же и организовывать, комментировать и удалять (если вы организатор) .