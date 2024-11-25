Приложение для проверки автомобиля по VIN-коду через API ГИБДД.

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5 месяцев назад
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Снимок экрана 2024-11-25 в 17.05.18.png

Это приложение создано для получения подробной информации об автомобиле на основе VIN-кода с использованием официального API ГИБДД. Пользователи могут ввести VIN автомобиля и оперативно получить данные из проверенных источников.

Функционал приложения:

  • История ДТП: Проверка зарегистрированных аварий с указанием даты, места и типа происшествия.

  • Информация о транспортном средстве: Данные о марке, модели, годе выпуска, типе кузова и других характеристиках.

  • Проверка ограничений: Информация о наложенных запретах, арестах или других юридических ограничениях.

  • Актуальность данных: Приложение использует API ГИБДД, что гарантирует точность и свежесть предоставляемой информации.

  • Простота использования: Удобный интерфейс для быстрого доступа к нужной информации.

Приложение идеально подходит для проверки автомобилей перед покупкой, продажи или при необходимости юридической проверки. Быстрая интеграция с API ГИБДД делает процесс получения данных надежным и безопасным.