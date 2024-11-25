Приложение для проверки автомобиля по VIN-коду через API ГИБДД.
Это приложение создано для получения подробной информации об автомобиле на основе VIN-кода с использованием официального API ГИБДД. Пользователи могут ввести VIN автомобиля и оперативно получить данные из проверенных источников.
Функционал приложения:
История ДТП: Проверка зарегистрированных аварий с указанием даты, места и типа происшествия.
Информация о транспортном средстве: Данные о марке, модели, годе выпуска, типе кузова и других характеристиках.
Проверка ограничений: Информация о наложенных запретах, арестах или других юридических ограничениях.
Актуальность данных: Приложение использует API ГИБДД, что гарантирует точность и свежесть предоставляемой информации.
Простота использования: Удобный интерфейс для быстрого доступа к нужной информации.
Приложение идеально подходит для проверки автомобилей перед покупкой, продажи или при необходимости юридической проверки. Быстрая интеграция с API ГИБДД делает процесс получения данных надежным и безопасным.