Приложение для проверки автомобиля по VIN-коду через API ГИБДД.

Это приложение создано для получения подробной информации об автомобиле на основе VIN-кода с использованием официального API ГИБДД. Пользователи могут ввести VIN автомобиля и оперативно получить данные из проверенных источников.

Функционал приложения:

История ДТП: Проверка зарегистрированных аварий с указанием даты, места и типа происшествия.

Информация о транспортном средстве: Данные о марке, модели, годе выпуска, типе кузова и других характеристиках.

Проверка ограничений: Информация о наложенных запретах, арестах или других юридических ограничениях.

Актуальность данных: Приложение использует API ГИБДД, что гарантирует точность и свежесть предоставляемой информации.

Простота использования: Удобный интерфейс для быстрого доступа к нужной информации.

Приложение идеально подходит для проверки автомобилей перед покупкой, продажи или при необходимости юридической проверки. Быстрая интеграция с API ГИБДД делает процесс получения данных надежным и безопасным.