Приложение для путешествий.  

https://travelapp.tk/

Стек технологий: TypeScript, React, React Hooks, React Router, Sass, bootstrap.

Главная страница содержит поиск и карточки стран.

На страницы страны добавлены: описание страны, виджет погода, виджет с курсом местной валюты, промо ролик страны, карта страны и галерея достопримечательностей с кратким описанием.

Приложение реализован выбор языка: английский, русский, белорусский.