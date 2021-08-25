Приложение для путешествий.  

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Стек технологий: TypeScript, React, React Hooks, React Router, Sass, bootstrap.
Главная страница содержит поиск и карточки стран.
На страницы страны добавлены: описание страны, виджет погода, виджет с курсом местной валюты, промо ролик страны, карта страны и галерея достопримечательностей с кратким описанием.
Приложение реализован выбор языка: английский, русский, белорусский.