Приложение для работы с ключевыми словами

Приложение для работы с wordstat

Web приложение по работе со статистикой “wordstata”, полученной через API сервиса Яндекс.Директа.Имеется возможность выгрузки данных в файл формата excel или txt. Также имеетсявозможность по отключению, включению или удалению основных запросов или

минус-слов.