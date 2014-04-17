Приложение для работы с ключевыми словами

Добавлена
10 лет назад
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Приложение для работы с wordstat

Web приложение по работе со статистикой “wordstata”, полученной через API сервиса Яндекс.Директа.Имеется возможность выгрузки данных в файл формата excel или txt. Также имеетсявозможность по отключению, включению или удалению основных запросов или

минус-слов.