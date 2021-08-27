Простое приложение погоды на Node.js . Использует API прогноза погоды от weatherbit.io.на 16 дней. По умолчанию используется ваше текущее местоположение (для его определения я использую API ipinfo.io). Вы также можете искать погоду в других городах. Cсылка на github c этим проектом.