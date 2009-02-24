Примерка дисков на авто

http://autodisks.cruiser.com.ua/discs/

Так как заказчик не занимается наполнением проекта для просмотра рекомендуем выбирать:

- марку авто: Shevrolet

- тип авто: Captiva

- тип дисков MAK

Сам сайт - http://www.weblancer.net/users/Cruiser_Group/portfolio/522009.html#item