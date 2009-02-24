Примерка дисков на авто
Веб-программирование
Добавлена2165 просмотров
15 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://autodisks.cruiser.com.ua/discs/
Так как заказчик не занимается наполнением проекта для просмотра рекомендуем выбирать:
- марку авто: Shevrolet
- тип авто: Captiva
- тип дисков MAK
Сам сайт - http://www.weblancer.net/users/Cruiser_Group/portfolio/522009.html#item