ПринтМенеджер / Pm-online.ru

ПринтМенеджер – первый в России портал, предназначенный для расчета стоимости печатной продукции online. Каждый менеджер типографии и

сотрудник рекламного агентства знает, что на расчет стоимости заказов

тратится очень много времени. Даже небольшие изменения параметров заказа

требуют перерасчета. ПринтМенеджер позволяет каждой типографии создать

свой калькулятор для расчета стоимости заказа сотрудниками рекламных

агентств.

http://pm-online.ru/