Проект на JS

Веб-программирование
Добавлена
3 месяца назад
1 просмотр
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Небольшой лендинг с неплохим функционалом: Слайдер, Переключение картинок при нажатии на текст, таймер обратного отчёта, форма обратной связи и так далее. Также при необходимости могу сделать адаптивную под любые девайсы вёрстку для вашего проекта, при наличие шаблона в Figma (или её аналогах).
http://77.91.84.181:3000/