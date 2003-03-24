Проект на JS
Веб-программирование
Добавлена1 просмотр
3 месяца назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Небольшой лендинг с неплохим функционалом: Слайдер, Переключение картинок при нажатии на текст, таймер обратного отчёта, форма обратной связи и так далее. Также при необходимости могу сделать адаптивную под любые девайсы вёрстку для вашего проекта, при наличие шаблона в Figma (или её аналогах).
http://77.91.84.181:3000/