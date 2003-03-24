Проект на JS

Небольшой лендинг с неплохим функционалом: Слайдер, Переключение картинок при нажатии на текст, таймер обратного отчёта, форма обратной связи и так далее. Также при необходимости могу сделать адаптивную под любые девайсы вёрстку для вашего проекта, при наличие шаблона в Figma (или её аналогах).

http://77.91.84.181:3000/